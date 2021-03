Albenga. I carabinieri di Albenga, nel weekend appena trascorso, hanno svolto i consueti controlli nel centro della città delle torri, con particolare attenzione a piazza del Popolo, il Lungocenta, piazza delle Erbe e le vie del centro storico. Nel mirino il rispetto delle norme anti Covid, ma anche verifiche su soggetti pericolosi e spaccio.

Sono state impegnate le pattuglie della stazione albenganese e della radiomobile, con l’ausilio dei militari delle stazioni di Ceriale e Borghetto Santo Spirito, che hanno presidiato il territorio. Contestualmente i militari in borghese hanno svolto controlli e perquisizioni a persone monitorate: sono stati ispezionati alcuni stabili abbandonati.

Foto 2 di 2



Durante l’attività di vigilanza è stato identificato un cittadino extracomunitario che era latitante in quanto evaso dagli arresti domiciliari e ricercato: per lui si sono aperte le porte del carcere di Imperia, dove è stato condotto dopo essere stato foto-segnalato.

Sono stati identificati numerosi stranieri irregolari: tre sono stati sanzionati per ubriachezza manifesta in luogo pubblico, altre 8 persone sono state sanzionate per mancato uso delle mascherine e per aver formato degli assembramenti Gli irregolari sono stati avviati in Questura per l’esame della loro posizione sul territorio nazionale.

Numerose sono state le perquisizioni svolte alla ricerca di droga: tre stranieri sono stati trovati in possesso hashish e marijuana e saranno segnalati alla Prefettura per i provvedimenti di competenza.

I controlli nei confronti degli esercizi pubblici per verificare il rispetto della chiusura alle ore 18 sono stati numerosi e approfonditi: un bar era ancora aperto alle 19.45 con all’interno alcune persone che guardavano comodamente la partita. Così il titolare e i clienti sono stati sanzionati ed è stato richiesto un provvedimento di chiusura del locale.