Savona. Sono andati in scena a Pescara, in Abruzzo, i campionati italiani indoor di pattinaggio corsa.

Il Gruppo Pattinatori Savonesi ha conquistato la medaglia d’oro con Giorgia Corsini, classificatasi prima nella gara sui 5000 metri a punti Juniores. “Sono felicissima – ha detto Giorgia – e voglio dedicare questa vittoria alla mia famiglia e in particolare a mio nonno Renzo”.

Medaglia di bronzo per Gaia Tedeschi, terza nella 1000 metri sprint Juniores. “È stata una medaglia inaspettata soprattutto dopo aver affrontato il Covid solo un mese fa, ringrazio la famiglia e la squadra per il sostegno in un momento difficile” ha affermato Gaia.

La quarta posizione è stata ottenuta da Matteo Casadei nella 1000 metri sprint Seniores e da Elena Lampitelli nella cronometro Allieve a soli 12 centesimi dalla medaglia. Sesto posto per Matteo Casadei nella 5000 a punti Seniores e per Federico Romairone nella 5000 a punti Juniores. Massimiliano Romairone è giunto ottavo nella 3000 metri a punti.

Ritmi elevati e tante emozioni nella 5000 metri a punti senior femmine dove Irene Paganelli è arrivata ottava e le compagne Giorgia Valanzano e Sofia Biagi sono giunte rispettivamente tredicesima e diciassettesima.

Nella 1000 metri si è fermata alla fase di qualificazione la prova di Massimiliano Romairone (Allievi) e delle tre senior femmine Sofia Biagi, Irene Paganelli e Giorgia Valanzano. Si sono arrese invece in semifinale Elena Lampitelli nelle Allieve, Federico Romairone e Giorgia Corsini, a causa di una caduta, nella categoria Junior.