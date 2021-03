Google lancia News Showcase: tra i big del giornalismo italiano c’è anche IVG

Savona. Ci sarà anche IVG, unica testata “iperlocale” insieme al gemello Genova24 e a Varesenews, tra i giornali che Google ha deciso di includere nel suo nuovo servizio, Google News Showcase. Un traguardo significativo per le testate di Edinet (editore di IVG), che rappresenteranno la Liguria nel nuovo strumento informativo del colosso californiano e saranno alfieri dell’informazione locale digitale accanto ai più gradi editori d’Italia.

Google ha infatti annunciato di aver firmato in Italia nuovi accordi di licenza con una serie di editori, sia di portata nazionale che di carattere locale, tra cui RCS Media Group, Sole 24Ore, Gruppo Monrif, Caltagirone Editore, il Fatto Quotidiano, Libero, Il Foglio, Il Giornale, Il Tempo, Ciaopeople, Edinet, Gruppo Corriere, Citynews e Varese web.

“Questi nuovi accordi – commenta Fabio Vaccarono, Vice President di Google e Managing Director di Google Italy – rappresentano un importante passo avanti e confermano l’impegno di Google verso gli editori italiani. I nostri editori partner avranno accesso a nuove opportunità per valorizzare i propri contenuti e per aumentarne la profittabilità. Siamo felici di contribuire allo sviluppo dell’ecosistema digitale per il mondo degli editori e di rafforzare il nostro impegno verso il giornalismo di qualità”.

“L’attenzione di Google verso il mondo dei piccoli editori nativi digitali è un buon inizio – afferma Matteo Rainisio, CEO di Edinet ed editore di IVG e Genova24 – adesso speriamo che questa strada possa diventare praticabile da tutti nel più breve tempo possibile. A pochi giorni dal nostro 15º compleanno nel mondo dell’editoria digitale è un grandissimo riconoscimento. Ci sentiamo come Davide in mezzo a tanti Golia: siamo l’unico editore ligure presente su Showcase, e questo è un ulteriore attestato di stima per il lavoro delle nostre redazioni”.

Questi accordi per News Showcase tengono in considerazione i diritti previsti dall’Articolo 15 della Direttiva Europea sul Copyright in relazione agli usi specifici online delle pubblicazioni giornalistiche (tali diritti non si applicano ai collegamenti ipertestuali e all’utilizzo di estratti molto brevi).

Google News Showcase è un nuovo programma di licenze annunciato da Google nel 2020, che offrirà ai lettori l’accesso a contenuti più approfonditi a fronte di una remunerazione per gli editori firmatari degli accordi. News Showcase permetterà agli editori di rafforzare la propria relazione con i lettori, sviluppare nuovi modelli per la monetizzazione dei contenuti e trarre beneficio dall’aumento di traffico verso il proprio sito. News Showcase sarà disponibile in Italia nei prossimi mesi.

News Showcase si inserisce in un quadro più ampio di iniziative che rappresentano l’impegno di lungo termine di Google verso il mondo del giornalismo. Oltre a programmi come la Google News Initiative e alla collaborazione in ambito pubblicitario con gli editori a livello globale, attraverso le sue piattaforme Google invia ogni mese ai siti degli editori 24 miliardi di clic, che permettono agli editori di aumentare i ricavi attraverso annunci e nuovi abbonamenti sui loro siti e app.

In Italia, dal 2015 Google ha investito 11 milioni di Euro in progetti italiani di giornalismo attraverso il Fondo per l’Innovazione della Digital News Initiative, mentre nel 2016 ha sottoscritto con FIEG un accordo triennale che ha portato l’azienda a investire oltre 16 milioni di Euro su una serie di settori strategici per l’editoria digitale. E nel 2020, con il diffondersi della pandemia di COVID-19, ha offerto supporto economico a oltre 300 redazioni italiane attraverso il suo Fondo globale di emergenza per il giornalismo locale.