Gli Artisti Varazzesi celebrano la Giornata dedicata a Dante Alighieri con una mostra on-line

Varazze. Il 25 marzo si terrà la prima edizione del “Dantedì“, la giornata nazionale dedicata a Dante Alighieri, istituita dal ministero dei Beni Culturali. Per l’occasione l’Associazione Artisti Varazzesi non potendo, aprire al pubblico la propria sede, ha deciso di celebrare il “Sommo Poeta” riproponendo nella rubrica on-line “Un Artista a settimana“, l’album fotografico della mostra collettiva del 2014.

Da lunedì 22 a domenica 28 marzo 2021, nella “Gallery Malocello” di Varazze, in via Malocello 37, saranno esposti due antichi testi della Divina Commedia illustrati da Dorè e 30 xilografie originali di Dalì, oltre ad alcune opere dei propri soci. Esposizione, che a suo tempo ha ottenuto un notevole e significativo successo.

La mostra, che si è tenuta da lunedì 7 a domenica 27 aprile, è stata organizzata grazie all’interesse dell’Amministrazione Comunale, al tempo in carica, e alla gentile disponibilità e fattiva collaborazione del dott. Antonio Scudieri, che ha messo a disposizione due volumi di un’antica edizione del capolavoro di Dante, risalente al 1868 (Editrice Sonzogno), illustrata da Paul Gustave Dorè e dell’avv. Alfonso Licata, cittadino onorario di Varazze, storico ricercatore e fautore della divulgazione dell’impresa compiuta da Lanzarotto Malocello, che all’inizio del XIV secolo riscopri l’arcipelago delle Canarie e diede il proprio nome all’isola di Lanzarote, il quale, ha eccezionalmente concesso in uso le 30 xilografie di Salvador Dalì, che rappresentano altrettanti episodi della Divina Commedia.

La giornata del 25 marzo è stata scelta in quanto corrisponde alla data in cui nel 1300 Dante Alighieri iniziò il proprio viaggio nei tre regni dell’aldilà che lo porteranno all’incontro di grandi eventi e grandi personaggi, un’avventura che oggi, a quasi 700 anni dalla sua morte (14 settembre 1321), è letta e amata in tutto il mondo: la Divina Commedia.