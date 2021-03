Giovane regista savonese partecipa a Guess My Age su Tv8

Un altro savonese a Guess My Are – Indovina l’età, il game show di Tv8. Nella puntata di ieri, infatti, il giovane regista savonese Francisco Saia ha partecipato come “sconosciuto” al quiz.

Saia è un regista cinematografico, con alle spalle diversi corti e lungometraggi di cui alcuni pubblicati sulla piattaforma Amazon Prime Video. Nato a Savona nel 1998, da padre siciliano e madre piemontese, realizza cortometraggi webseries e video fin dall’età di 15 anni. Nel 2018 si è diplomato in regia e sceneggiatura cinematografica alla Scuola d’arte cinematografica di Genova.

Dopo gli studi in ambito cinematografico, inizia a fare della gavetta come runner, assistente alla regia e come aiuto regista in diversi eventi televisivi, cortometraggi, webserie e lungometraggi, tra cui il pluripremiato film di produzione britannica “Say Grace” diretto dal regista Netflix Phil Hawkins. Nel 2017 realizzerà il cortometraggio “Il lupo di Germania” prodotto da FEDIC, che sarà selezionato ai premi David di Donatello 2018, e riceverà inoltre anche il Premio Trash alla diciannovesima edizione del Festival Intercomunale di Brescia.

Nell’anno successivo, Saia scriverà e dirigerà il cortometraggio “Abraham”, che riscontrerà un buon successo sia a livello nazionale che internazionale, ottenendo diversi riconoscimenti e nomination in diversi Festival cinematografici mondiali, come: il Lift-Off e il First-time filmmaker sessions di Londra, il Meet Film Festival di Roma, il Festival Lanterna di Genova e il Festival corti d’amore di Savona.

Nell’anno successivo Saia riceverà anche la candidatura come Miglior sceneggiatore di cortometraggi all’Asian Film Festival di Hollywood per il film “The competition”, diventando così il primo cineasta Italiano a ricevere una nomination a tale Festival. Nel 2020, sarà per la seconda volta selezionato ai Premi David di Donatello nella sezione cortometraggi, con il film d’animazione “Fransy 2- Una gag al cinema”.