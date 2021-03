Giornate Fai per le scuole, l’edizione 2021 sarà trasmessa online

Savona. Ritorna il grande evento nazionale che il FAI (Fondo Ambiente Italiano) da nove anni dedica al mondo della scuola, nel cui ambito gli studenti sono chiamati a mettersi in gioco in prima persona, per scoprire da protagonisti la ricchezza del patrimonio culturale italiano.

L’edizione di marzo 2021 si svolgerà in modalità totalmente digitale: da lunedì 8 a sabato 13 marzo 2021 gli Apprendisti Ciceroni, studenti appositamente formati dai volontari FAI che operano in un dialogo continuo con i loro docenti, trasmetteranno in diretta su Instagram e in differita sui canali IGTV delle Delegazioni FAI il racconto dei propri luoghi identitari. La trasmissione a cura degli Apprendisti Ciceroni del Liceo Scientifico Statale Orazio Grazzi sarà giovedì 11 marzo alle ore 14.30.

L’itinerario si snoda tra gli edifici di maggior pregio, come il Palazzo dei Pavoni, il Palazzo delle Piane, il Palazzo dei Gatti, senza scordare i meno conosciuti. Un percorso che passa attraverso i quartieri di una Savona liberty e che mostra un aspetto insolito della città: accanto a Torino, Milano e Trieste, capitali del Liberty italiano, c’è Savona, uno dei principali centri italiani dove, a fine ‘800, si sviluppò il nuovo stile floreale.

Un’ultima novità di questa edizione riguarda la fruizione delle visite online, che quest’anno saranno tutte visibili collegandosi al sito, dove su un social wall si potrà scegliere tra centinaia di dirette e contenuti video trasmessi sui social: un mosaico ricco e vario dell’identità italiana dal punto di vista dei giovani. Si parte lunedì 8 marzo alle ore 8, al suono della campanella, e per tutta la settimana, giorno dopo giorno, si aggiungeranno video e contenuti provenienti da tutta Italia da vedere e condividere tramite l’hashtag #giornatefai.