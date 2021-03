Giornata internazionale della donna, tutti gli eventi organizzati da Coop Liguria

Liguria. Per la ricorrenza dell’8 marzo, Coop Liguria ha in serbo tanti eventi, per una giornata interamente dedicata alle donne che nelle cooperative della regione occupano il 74% della personale.

Un webinar per le scuole sul libro “Mimosa in fuga”, un incontro in streaming con i coordinamenti UDI del territorio e lo spettacolo “10 ragazze” sulle pagine Facebook dei centri commerciali. In più, nell’ambito della campagna “Close the gap”, sconti sugli assorbenti dal 6 al 13 marzo, per sostenere la petizione contro l’Iva al 22%. Queste le varie iniziative in programma.

Webinar per le scuole su “Mimosa in fuga”

Martedì 8 marzo, alle 10,30, Coop, la casa editrice Carthusia e UDI invitano i bambini e le bambine alla lettura animata dell’albo illustrato “Mimosa in fuga”, per riflettere sul vero significato della mimosa e della Giornata internazionale della donna. Interverranno l’autrice Serena Ballista, l’illustratrice Paola Formica, la responsabile delle attività di Educazione al Consumo Consapevole di ANCC-COOP, Carmela Favarulo, e Vittoria Tola, della segreteria nazionale UDI.

Gli insegnanti interessati a partecipare con le proprie classi possono registrarsi all’evento collegandosi al seguente link.

Tramite il sito coopliguria.saperecoop.it i docenti possono anche richiedere una copia omaggio del volume, che sarà messo a disposizione delle biblioteche liguri.

Incontro in streaming sulla parità di genere

Sempre l’8 marzo, alle 17, il sito Coopseitu dedicato alle attività sociali di Coop Liguria proporrà un incontro in streaming moderato dal giornalista Ottavio Traverso, per parlare di parità di genere con la direttrice soci e consumatori di Coop Liguria, Tiziana Cattani e le responsabili dei coordinamenti UDI provinciali: Franca Beltramo (La Spezia), Teresa Bruneri (Genova), Angelica Lubrano (Savona), Daniela Cassini (Sanremo).

Nell’occasione si ricorderanno anche le importanti ricorrenze che cadono nel 2020: i 110 anni dalla prima Giornata internazionale della donna celebrata in Europa; i 100 anni dalla scelta della data unitaria dell’8 marzo quale giornata della donna; i 75 anni dalla comparsa in Italia del simbolo della mimosa e il centesimo compleanno di una delle sue inventrici, la partigiana Marisa Rodano.

Lo spettacolo “10 ragazze” su Facebook

La sera dell’8 marzo, alle ore 21, le pagine Facebook dei centri commerciali Coop e Ipercoop della Liguria (Aquilone, Gabbiano, Leudi, Serre, Centro Bisagno, Mirto, Lampare, Centro Europa, Corte di Mare) più quelle dei centri commerciali Le Terrazze, Centroluna e Mondovicino trasmetteranno lo spettacolo “10 ragazze”, di e con Francesca Isola, che racconta con ironia i modelli, gli stereotipi e i condizionamenti socio-culturali che influiscono sullo sguardo che le donne hanno verso se stesse.

Una settimana di sconti per dire no all’Iva sugli assorbenti al 22%

Nell’ambito della campagna “Close the gap”, dal 6 al 13 marzo i punti vendita Coop di tutta Italia proporranno gli assorbenti a prezzo scontato, simulando una riduzione dell’Iva dal 22 al 4%, per sostenere la petizione lanciata su Change.org dall’associazione Onde Rosa, che si propone proprio di ottenere la riduzione dell’Iva sugli assorbenti, oggi tassati come beni di lusso.

Gli altri obiettivi della campagna “Close the gap”

Oltre a sostenere la petizione contro la tampontax, la campagna “Close the gap” si propone di: migliorare ulteriormente la presenza di donne nei Consigli di Amministrazione e nelle Direzioni delle cooperative del sistema Coop, sebbene sia già piuttosto buona rispetto alla media nazionale; sensibilizzare e formare soci e personale, per alimentare una cultura dell’inclusione; premiare i fornitori Coop più virtuosi nel promuovere la parità di genere, come già avviene con quelli più attenti alla sostenibilità ambientale.