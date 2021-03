Giornata europea della logopedia, i logopedisti liguri: “La teleriabilitazione fondamentale in tempo di pandemia”

Liguria. “Così lontani, così vicini” è lo slogan della giornata europea della Logopedia che si celebrerà, come ogni anno, il 6 marzo. Nel 2021 il tema scelto per promuovere la logopedia è la teleriabilitazione, ovvero l’utilizzo delle tecnologie digitali al fine di proporre interventi mirati alla persona.

“Un argomento assolutamente attuale e di estrema importanza – spiega il dottor Danilo Diotti presidente della Commissione di Albo Logopedisti Genova, Imperia e Savona – la telelogopedia è stata, nell’ultimo anno di emergenza sanitaria legata al Covid-19, un’opportunità e una risorsa fondamentale per i pazienti e per le famiglie dei pazienti con problematiche comunicative e deglutitorie”.

Continua Diotti: “Sarebbe un errore, però, pensare all’utilizzo di tale approccio solo in funzione ad una distanza forzata, ovvero la telepratica in logopedia ha già da tempo dato i suoi frutti anche precedentemente al periodo di pandemia; nel 2015 è stata fatta una revisione sistematica della letteratura sull’argomento con la conclusione che nell’85.5% dei casi la teleriabilitazione ha portato dei vantaggi rispetto alla mancanza di tale modalità”.

Cosa intendiamo per telepratica in logopedia? “È l’applicazione delle tecnologie della comunicazione nello sviluppo della terapia logopedica a distanza sia in età evolutiva che in età adulta; un’esperienza di grande successo a riguardo è stata la prosecuzione del gruppo permanente di riabilitazione rivolto ai pazienti operati di laringectomia totale che seguo con altre colleghe al Policlinico San Martino. Sono arrivate moltissime altre esperienze portate avanti egregiamente dai colleghi liguri anche in libera professione ad esempio sui disturbi del linguaggio e dell’apprendimento in età evolutiva o con pazienti adulti neurologici”.

È stato attivato un numero di telefono 345 2754760 per domande e dubbi sulla logopedia a distanza, che si potrà contattare da lunedì 8 al 10 marzo, dalle ore 10 alle 12.