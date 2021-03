Albenga. Si è svolta domenica 28 febbraio nel palazzetto di Sant’Eusebio a Genova la prima prova del campionato di squadra Allieve Gold.

L’Asd Ginnastica Ligure Albenga era presente con tre squadre, una in ogni categoria, per questo primo appuntamento Gold dell’anno.

Risultato più che soddisfacente ottenuto dalle più giovani atlete in gara alla loro prima esperienza in un campionato Gold. Conquistano infatti un combattuto secondo posto Marianna Mirone, Ilenia Parise e Alice Parodi (in prestito dall’Asd Arteginnastica) nella categoria Gold 3. Nella categoria Gold 2 medaglia d’argento anche per Anita Ancona, Elisa Dagnino e Letizia Zanolla (in prestito dall’Arteginnastica), mentre nella categoria Gold 1 medaglia di legno, ovvero quarta posizione, per Gaia Boero, Gloria Arecco, Nicole Campioni e Francesca Bruzzo (in prestito dall’Arteginnastica).

I risultati ottenuti lasciano ben sperare e si intravede ancora un ampio margine di miglioramento per la prossima tappa di campionato che si svolgerà al Palamarco di Albenga domenica 28 marzo.