Spotorno. Il gruppo Elite della Ginnastica Libera ha gareggiato domenica 21 marzo, a Sarzana, per il campionato Confsport, organizzato dalla società Ecole, alla quale va il merito per i protocolli seguiti; una prova pedana per le atlete spotornesi per testare sia esercizi nuovi sia per i prossimi campionati.

Sara Carello, per la categoria Junior 1, scende in pedana con due esercizi nuovissimi; molta l’emozione per lei nella palla, mentre nell’esercizio al nastro si fa più sicura: un quarto posto per lei, ma saprà rifarsi sicuramente alla prossima competizione.

di 30 Galleria fotografica La Ginnastica Libera a Sarzana per il campionato Confsport









Nelle Junior 2 Marilù Rota porta cerchio e clavette; qualche sbavatura per lei, ma che non oscurano il valore di questa atleta. Per Marilù medaglia d’oro al cerchio e alle clavette.

Nella categoria Master Laura Ruda esegue un ottimo esercizio al cerchio, pieno di difficoltà, e porta in pedana la fune, esercizio con alcune novità all’interno, ma ancora da studiare. Anche per Laura oro al cerchio e alla fune.

“In questa categoria dove ci sono le migliori atlete, nonostante ci sia da lavorare, le nostre ragazze si faranno trovare pronte all’impegno più importante: i prossimi campionati nazionali” spiegano dallo staff tecnico della Libera.

Inizia il campionato Confsport di Serie A la ginnasta Eva Astigiano che, agguerrita ed instancabile lottatrice come sempre, non si lascia sfuggire l’opportunità e, infatti, un ottimo esercizio al cerchio la fa salire sul gradino più alto del podio: oro, come quello vinto anche nell’esercizio alle clavette.

In conclusione di giornata tocca alle atlete della categoria Junior 1, Junior 2 e Master. “Esercizi nel complesso con qualche imprecisione, ma sicuramente sapranno riscattarsi e migliorare – sottolineano -. Nonostante questo molti podi per le nostre ragazze“.

Chiara Maglio è ancora la sorpresa positiva: da poco passata Junior 1, delizia i presenti con le sue esecuzioni nettamente migliorate ed una buona presenza in pedana, ottenendo oro al cerchio e oro alle clavette.

Sindi Domi, tra le Junior 2, conquista il terzo posto, medaglia di bronzo al cerchio; uguale esito per la compagna di squadra Cecilia Zaccarini, bronzo alla palla, preceduta da Giada Nieuwenhuizen, argento nello stesso attrezzo e oro alle clavette. Giulia Ricco si classifica quarta al cerchio; un po’ di ansia le ha giocato qualche scherzo.

Sofia La Scala, categoria Master, dopo un esercizio alla fune non pulitissimo si è riscattata in esecuzione con la palla, che le dà un buon punto di partenza per la prossima gara. Doppia medaglia d’oro anche per Sofia.

Il prossimo appuntamento per le ginnaste spotornesi sarà la seconda prova del campionato di Serie D Fgi in programma ad Albenga sabato 27 e domenica 28 marzo.