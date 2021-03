Spotorno. È quasi terminato il campionato individuale di ginnastica ritmica, che vede la Ginnastica Libera Spotorno protagonista in tutti i livelli.

Domenica 7 febbraio, a Sanremo, si era tenuta la prima prova LA, LB, LC. Ottimi risultati e tanti podi per le ginnaste spotornesi.

Si sono classificate seconde Giorgia Barbano (LA Junior 3), Martina Briano (LB Allieve 2) e Kristina Yatskanich (LC Junior 1). Terza posizione pari merito, tra le LC Senior 1, per Gea Mantero e Chiara Mossa.

Teresa Passalacqua (LC Allieve 3) è giunta quinta; settima posizione per Sophie Riccobene (LB Allieve 2) e Ilaria Prestia (LC Junior 3); ottava Valentina Ferrero (LC Junior 3).

Sabato 6 marzo si è svolta la seconda prova LC, molto impegnativa per le atlete spotornesi che hanno comunque portato a casa eccellenti risultati.

È scesa per prima in pedana Teresa Passalacqua che, con qualche errore di troppo, ha ottenuto il quinto posto nella classifica generale. Per la quanto riguarda la classifica per attrezzo, la troviamo sul terzo gradino del podio al corpo libero. Ottimo piazzamento per la junior Kristina Yatskanich che ha raggiunto il secondo posto.

Nono e undicesimo posto per, rispettivamente, Ilaria Prestia e Valentina Ferrero. Per quanto riguarda gli attrezzi Ilaria Prestia si è classificata sul più alto gradino del podio alla palla. Hanno concluso la gara Chiara Mossa e Gea Mantero, che si sono classificate rispettivamente quarta e ottava.

Domenica 7 marzo, a Quiliano, è andata in scena la seconda prova LA e LB, in cui Matilde Spirito, Ginevra Bracco, Sara Airaldi, Sophie Riccobene, Martina Briano e Chiara Grassoni hanno gareggiato individualmente.

Partendo dal mattino, spicca Matilde Spirito con un quarto posto nelle A2. Ottima prova anche per Ginevra Bracco e Sara Airaldi che, seppur con un po’ di agitazione per la loro prima esperienza, sono riuscite a fare dei buoni esercizi. Nel pomeriggio è stato il turno di Martina Briano e Sophie Riccobene che nella categoria LB si sono piazzate rispettivamente sesta e ottava nella classifica generale. Per quanto riguarda la classifica per attrezzo, Sophie si è giunta terza al corpo libero. A chiudere il weekend di gara Chiara Grassoni con un bel quinto posto.

Le insegnanti Elisa, Beatrice e Marta si sono dette sono molto orgogliose e contente di tutti i risultati conseguiti e si sono congratulate con tutte le loro allieve.