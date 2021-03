Villanova d’Albenga. Il campionato nazionale Silver Fgi di ginnastica acrobatica è ripartito dopo un anno di sosta forzata, dovuta alla pandemia da Covid. Domenica 28 febbraio si è disputata la prima prova, ad Albenga.

Le agoniste dell’US Villanovese, che per lunghi mesi si sono allenate solo individualmente, per scelta precauzionale della società, hanno ripreso a praticare la disciplina in combinazione solamente dopo lo stop natalizio.

Foto 2 di 2



Riuscire ad arrivare pronte per la prima gara stagionale è stato un traguardo fondamentale, raggiunto grazie alla grande passione e determinazione che animano queste giovani atlete, alcune di loro alla prima esperienza assoluta o con formazioni completamente rinnovate.

Le combinazioni in gara, nonostante la grande emozione, hanno ben figurato in pedana. Aurora Barbaria e Maddalena Ceriotti hanno conquistato un ottimo quarto posto con la coppia L2 open; Aurora e Maddalena si sono confermate nella stessa posizione anche nel gruppo femminile con la compagna Sara Geraci.

Molto bene anche il trio composto da Aurora Cristofari, Matilde Marcianò e Mariangela Peloso, seste classificate, e la coppia Aurora e Matilde, al decimo posto.

Prossimo appuntamento per questa categoria domenica 21 marzo a Loano con la seconda prova.