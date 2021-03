Garante dei diritti degli animali, Europa Verde Liguria lancia la petizione per istituirlo anche a Savona

Savona. Europa Verde Liguria ha promosso sulla piattaforma change.org una petizione popolare affinché “pure a Savona si possa avere una figura di Garante dei diritti degli animali non umani“.

Una figura che, secondo i promotori dell’iniziativa, è particolarmente importante “in una città dove da anni si è andati sempre più indietro, a cominciare dalle assurde guerre ai piccioni (invece di utilizzare metodi antifecondativi che hanno dato risultati significativi in molte città) fino all’assenza di spiagge per animali per constatare lo stato di abbandono delle aree canine se non fosse per l’azione del volontariato o per l’ordinanza sindacale, che vietava il passeggio nelle vie centrali della città. Vogliamo poi non approfondire per carità di patria le decisioni regionali sulla caccia ed in particolare per l’ utilizzo di sistemi assurdi e inutilmente violenti per il contenimento degli ungulati”.

“Noi chiediamo alla cittadinanza e agli amici e alle amiche di Savona una firma per chiedere al Comune una figura di garanzia, scelta dal sindaco su terne proposte dalle associazioni animaliste con funzioni di proposta e denuncia in tutti i casi in cui sia necessario garantire il benessere animale”.

Come riportato nella presentazione a cura del Comune di Napoli, il Garante dovrà anche “di segnalare alla giunta e al consiglio l’opportunità di adottare provvedimenti e, dunque, formulare proposte concrete supportando l’attuazione di linee guida per lo sviluppo di azioni finalizzate alla tutela degli animali. Alla figura del Garante viene anche affidata la funzione di mantenere rapporti di collaborazione con i servizi veterinari dell’Asl, con le numerose associazioni attive nel campo della protezione degli animali, dalle quali dovrà raccogliere proposte e suggerimenti, e con la facoltà di Veterinaria dell’Università con la quale sarà fondamentale mantenere rapporti di fattiva collaborazione. Egli dovrà infine redigere un rapporto annuale sull’attività svolta e sulla condizione degli animali sul territorio cittadino”.