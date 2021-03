Fratellanza Savonese: quarta in classifica dopo due prove in Serie B, risultati positivi in Serie D

Savona. Nello scorso fine settimana sono tornati in scena i campionati a squadre di ginnastica artistica.

A Siena si è svolta la seconda prova del campionato nazionale di Serie B. La Fratellanza Savonese ha concluso la giornata al quinto posto con 138,4 punti, confermandosi in quarta posizione in classifica generale. La terza ed ultima prova si disputerà a Napoli venerdì 9 aprile; le savonesi proveranno a centrare la difficile promozione in A2, altrimenti potranno comunque consolarsi per aver mantenuto una categoria di alto livello.

La Fratellanza, seguita dal responsabile Mario Sbaiz e dal tecnico Lidia Caselli, ha schierato Elena Ferrari (trave, parallele, volteggio, corpo libero), Alessia Contatore (parallele, corpo libero), Alessia Giglio (trave), Alessia Palazzi (volteggio, trave, corpo libero), Beatrice Vettori (volteggio, parallele, corpo libero) ed Anna Dalmasso (volteggio, trave, parallele), quest’ultima in prestito dalla Cuneoginnastica e allenata da Ines Camilla.

In ambito regionale, nel campionato di Serie D, la cui prima prova si è svolta a Genova Sant’Eusebio, nel livello D categoria Allieve la Fratellanza Savonese si è classificata prima con Emma Bisio Polloni, Aurora Lagazio, Elena Misiti, Michela Pratticò, Sophia Sonego, Federica Tredici.

Nel livello B Allieve, buon piazzamento per la squadra savonese composta da Giulia Aliprandi, Camilla Bernat, Elena Chessa, Hilary Colombino, Chiara Misiti, Sophia Sonego.

Le savonesi si sono classificate terze nel livello C Junior/Senior con Nicole Negro, Caterina Blangero, Giulia Venturino, Alessia Rebagliati, Giulia Longoni.

Quinta posizione per la Fratellanza nel livello B Junior/Senior con Giulia Picasso, Sofia Cosimo, Giada Pardini, Matilde Galindo.

Le ginnaste erano seguite dagli istruttori Giada Bottoni, Selena Panelli, Ilaria Vissicchio, Francesca Sciandra, Michela Zaffarano.