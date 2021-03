Forza Finalborgo, in gara per il titolo di Borgo dei Borghi italiani

Finalborgo, il meraviglioso e incantevole borgo medievale tra i più belli d’Italia, partecipa all’ottava edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida 2021”, organizzata dal programma televisivo “Kilimangiaro” su Rai3. Tutti possiamo sostenere la nostra splendida Finalborgo esprimendo la propria preferenza ogni giorno fino a Domenica 21 Marzo attraverso il voto gratuito qui http://www.rai.it/borgodeiborghi/. Il borgo dei borghi italiani vincitore tra i venti in gara sarà comunicato Domenica 4 Aprile in prima serata su Rai3.

Finalborgo ha tutte le caratteristiche per competere e vincere. Ho già scritto altri articoli sulla magia di questo borgo così affascinante, a cui io sono particolarmente affezionata e molto grata per le belle collaborazioni lavorative che mi ha offerto nel tempo. Ancora qualche settimana fa ho scritto per questa mia rubrica di Stile Savonese un articolo sul Teatro Aycardi di Finalborgo, il più antico teatro ottocentesco in Liguria che, dopo recenti e importanti interventi di restauro, grazie ai quali è tornato a risplendere, è stato ufficialmente restituito ai finalesi e riaperto al pubblico nel 2019, dopo oltre cinquant’anni di chiusura.

Torno a parlarvi di Finalborgo per sensibilizzare il “popolo Savonese” che spero animato da orgoglio lo voti affinché possa vincere l’ambito titolo.

Avrete sicuramente tutti visto il bellissimo video di presentazione andato in onda nel corso della puntata di Kilimangiaro del 7 Marzo e sicuramente tutti avete visitato Finalborgo almeno una volta o lo avete vissuto durante indimenticabili escursioni sportive. È un luogo intriso di storia e bellezza, circondato da una cerchia muraria medievale con quattro porte d’ingresso: Porta Testa, Porta Reale, Porta Romana o del Mulino e Porta della Mezzaluna.

Tra queste antiche mura, un’atmosfera d’altri tempi. Nel tempo i siti storici e di interesse culturale sono stati oggetto di restauro, permettendo a tutti di poterne godere ancora oggi e di costituire un forte richiamo turistico. Tra i siti restaurati, Il Complesso Monumentale di Santa Caterina, di fine 400, con colonne e capitelli in pietra del Finale, che oggi ospita l’Oratorio dè Disciplinanti, dove si svolgono mostre ed eventi, la Sala Congressi ed il Museo Archeologico del Finale, con reperti che documentano la ricca storia e preistoria del finalese, dal Paleolitico inferiore al Medioevo.

Anche il Vecchio tribunale è stato oggetto di restauro, rendendo possibile la fruizione del percorso museale “Palazzo del tribunale”: 700 anni di arte, storia e vicende umane.

Il percorso museale ha restituito alla popolazione e ai turisti la fruizione del “Palazzo del Tribunale“ proponendo un nuovo utilizzo degli spazi nell’ottica di favorire la crescita culturale attraverso il recupero di una memoria storica.

Sulle alture di Finalborgo sorgono due altri monumenti carichi di storia e leggende: il Castel Gavone, antica residenza dei Marchesi del Carretto e la Fortezza di San Giovanni, roccaforte spagnola costruita intorno ad una torre di avvistamento dell’epoca bizantina.

Finalborgo è una meta turistica molto apprezzata per il suo paesaggio unico, la sua storia e per i numerosi sport all’aria aperta che da qui si possono praticare in diversi scenari e percorsi immersi nel verde e affacciati nel blu: mountain biking, arrampicata, trekking e molto altro.

Gli appassionati di sport outdoor trovano qui un parco rinomato ormai in tutto il mondo come Capitale dell’Outdoor.

Il resto lo fanno le amministrazioni comunali, i commercianti, i numerosi artigiani e le altre attività che operano sul suo territorio e che contribuiscono a rendere unico e speciale questo piccolo borgo magico.

Quindi, ricapitolando: se anche a voi piace Finalborgo, potete esprimere un voto al giorno fino a Domenica 21 Marzo 2021 cliccando http://www.rai.it/borgodeiborghi/. Votiamo e facciamo il tifo: Forza Finalborgo!

