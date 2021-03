Albenga. Albenga guarda al futuro e organizza – sebbene in formato ridotto a causa delle limitazioni legate al Covid – la 18° edizione di “Fior d’Albenga – CIP & VIP 2021” in programma dal 3 aprile al 2 maggio 2021.

Il tema prescelto sarà la “Divina Commedia” in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri e sarà intitolata “La Divina Commedia… ‘e quindi uscimmo a riveder le stelle'”.

Foto 3 di 3





Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “’ quindi uscimmo a riveder le stelle’ un titolo che racchiude lo spirito della 18° edizione di Fior d’Albenga. Purtroppo, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso, probabilmente dovremo rinunciare alla tradizionale cerimonia d’inaugurazione e ad alcuni eventi collaterali. Anche le aiuole quest’anno saranno in numero ridotto e non coinvolgeranno tutto il Centro Storico, ma siamo certi che il risultato sarà comunque spettacolare. Il tema scelto è La Divina Commedia e a tal proposito saranno realizzate 3 aiuole (due in Piazza San Michele e una in Largo Doria) che rappresenteranno Inferno, Purgatorio e Paradiso”.

“La manifestazione – prosegue – vuole essere un momento di promozione turistica concordato con le categorie economiche cittadine e, sempre nel pieno rispetto delle norme AntiCovid, un’occasione di rilancio per la nostra Città. La produzione floricola che la caratterizza, infatti, inserita nell’ambito urbanistico antico riesce a dare un’immagine accattivante per turisti e abitanti della zona che potrà far risaltare, anche attraverso i canali social, la bellezza di Albenga”.

“In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri – spiega l’assessore Marta Gaia – abbiamo scelto il tema della Divina Commedia con l’organizzazione di eventi correlati on line o in presenza che uniranno il nostro Centro Storico con Vadino (dove si trovano gli affreschi dei Fratelli Biasacci altrimenti detti di Busca) e San Giorgio dove all’interno della chiesa troviamo la rappresentazione di Dante che con Virgilio scende agli inferi, una vera unicità. I soggetti delle aiuole saranno realizzati grazie alla collaborazione del liceo artistico che colgo l’occasione per ringraziare”.

Aggiunge il sindaco Riccardo Tomatis: “Solo quest’anno Fior d’Albenga sarà realizzata in “forma ridotta”, ma solo per il numero installazioni, non certo per la cura nella realizzazione delle stesse né per il tema di grande interesse culturale. Ci auguriamo che già dal prossimo anno questa manifestazione possa tornare in tutte le piazze del centro storico e non solo essendo uno degli eventi più belli della nostra città”.

Ai fini della realizzazione dell’evento il Comune di Albenga ha pubblicato sul sito istituzionale avviso pubblico di ricerca di partner e sponsor a sostegno della realizzazione dell’evento denominato “Fior D’Albenga – CIP&VIP”

L’avviso è rivolto a enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale. I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il 15 marzo 2021. Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’U.O. Sport, Cultura e Servizi turistici del Comune di Albenga, tel. 0182/5685282 – 216 – e mail: turismo@comune.albenga.sv.it.