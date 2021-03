Albenga. A seguito delle nuove disposizioni normative legate per il contenimento della diffusione del Coronavirus, l’amministrazione comunale di Albenga, in accordo con l’Associazione Fior d’Albenga e i rappresentanti di categoria del settore florovivaistico, ha deciso di posticipare l’inizio di Fior d’Albenga a sabato 17 aprile (la manifestazione terminerà il 9 maggio) e di rimodulare l’evento realizzando una sola aiuola che sarà allestita in Piazza San Michele.

Il tema sarà sempre “La Divina Commedia… «e quindi uscimmo a riveder le stelle»” in occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri.

“Il 2021 vedrà la realizzazione di una Fior d’Albenga ridotta – afferma il vicesindaco Alberto Passino – così come deciso e condiviso con le tre associazioni di categoria e l’Associazione Fior d’Albenga di cui ringrazio in particolare il Presidente Giuseppe Rossi. Abbiamo deciso di non rinunciare completamente a questo importante evento per dare un segno di speranza. Se anche quest’anno abbiamo dovuto ridurre Fior d’Albenga ad una sola aiuola che racchiuderà l’Inferno il Purgatorio e il Paradiso danteschi, confidiamo, anche grazie alla campagna vaccinale, di poter guardare con più serenità al futuro nella speranza di poter riproporre le progettazioni alle quali abbiamo purtroppo dovuto rinunciare negli ultimi due anni per realizzare una grande Fior d’Albenga 2022”.

“Quest’anno Fior d’Albenga sarà nuovamente in forma ridotta, ma abbiamo deciso di non rinunciarvi – aggiunge l’assessore Marta Gaia – Questo evento coinvolge alcuni dei settori più importanti per l’economia della Piana: turismo, florovivaismo e commercio. Pensiamo che, nonostante la forma ridotta possa essere, anche sui social, una vetrina per Albenga. Città di terra e di cultura, rappresentate in un unica aiuola dai fiori e dai gironi della Divina Commedia”.

Così invece il presidente dell’Associazione Fior d’Albenga Giuseppe Rossi: “Il rinvio, unitamente ad ridimensionamento della manifestazione, che nella fattispecie consisterà nell’allestimento di una sola aiuola insistente sulla intera piazza San Michele, è da intendersi come volontà dell’associazione a non lasciar cadere nel dimenticatoio una iniziativa che tanto lustro ha portato alla città di Albenga negli anni passati. Vuole inoltre significare la volontà di ripartenza, caratteristica del mondo agricolo, richiamando le origini della manifestazione che, su spinta delle organizzazioni sindacali di categoria, iniziarono questa bella avventura proprio realizzando una sola aiuola in Piazza San Michele”.

Ai fini della realizzazione dell’evento il Comune di Albenga ha prorogato i termini per la ricerca di partner e sponsor a sostegno della realizzazione dell’evento denominato “Fior D’Albenga – CIP&VIP”. L’avviso che si trova sul sito istituzionale del Comune di Albenga è rivolto a enti pubblici o privati, imprese ed altri soggetti che intendono promuovere la propria immagine attraverso la collaborazione con l’Amministrazione Comunale. I soggetti interessati dovranno far pervenire entro il 26 marzo 2021. Per qualsiasi informazione in merito al contenuto del presente avviso è possibile contattare l’U.O. Sport, Cultura e Servizi turistici del Comune di Albenga, tel. 0182/5685282 – 216 – e mail: turismo@comune.albenga.sv.it.