Finale Ligure. Si è svolta questa mattina la consegna del “kit personalizzato” di pronto soccorso all’Associazione AIB Protezione Civile di Finale Ligure donato dalla locale sezione dei Leo Club. I Leo Club sono l’Associazione giovanile del Lions Clubs International e raggruppano ragazzi tra i 12 e i 30 anni che dedicano il proprio tempo libero ad attività di servizio per la comunità. Oggi in Italia vi sono 3.466 soci Leo raggruppati in 307 Club.

Il kit composto da una barella a cucchiaio, collare cervicale, 2 cassette di pronto soccorso, una cassetta per ustioni e lavaggio oculare ed un busto utile per addestrarsi alle manovre di rianimazione. La consegna è conseguenza del progetto nazionale Leo for Safety & Security che nasce dalla volontà e dall’esigenza di voler affrontare una tematica nuova e attuale mai affrontata in maniera compatta ed adeguata dal Multidistretto Leo 108 Italy.

“Abbiamo deciso di donare all’associazione AIB Protezione Civile finalese questo kit per riconoscere il loro incessante impegno che li ha visti ancora più protagonisti durante questa pandemia” dicono i vertici del locale Leo Club.

“Ringraziamo per il prezioso contributo che verrà utilizzato per arricchire il nuovo mezzo che stiamo allestendo per interventi di protezione civile. Questo ultimo anno ci ha visto ancora più impegnati, ricordo alcuni dei nostri più significativi impieghi: sanificazione durante il primo lockdown, spesa sospesa per i più bisognosi, presidio spiagge sicure, presidio al punto tamponi, presidio al punto vaccinale di Santa Caterina. Ringrazio anche tutti i volontari per il costante e professionale impegno, impegno gratificato anche da questi riconoscimenti. Invito le persone che abbiano un po’ di tempo a disposizione ad iscriversi alla nostra associazione per poter garantire sempre un aiuto alla comunità”, commenta il presidente dell’AIB Griffo Christian.

L’Associazione AIB Protezione Civile Finale Ligure, interamente composta da volontari, ha sede in Piazza Milite Ignoto 10 ed è contattabile h24 al numero 019.695010.