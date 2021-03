Finalborgo in gara per il titolo del Borgo Più Bello d’Italia, ancora un giorno per votare

Finale Ligure. C’è ancora un giorno per dare il proprio voto a Finalborgo nella gara per eleggere il Borgo Più Bello d’Italia. L’incantevole rione di Finale Ligure partecipa infatti, insieme ad altri 19 in gara, all’ottava edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida 2021” organizzata dal programma televisivo “Kilimangiaro” su Rai3.

C’è ancora un giorno per votare nella apposita pagina sul sito della Rai. Il vincitore verrà comunicato domenica 4 aprile durante la trasmissione.

Finalborgo ha tutte le carte in regola per vincere: una storia millenaria che gli ha donato una cinta muraria medioevale con quattro porte d’ingresso, castelli e architetture straordinarie come Castel Gavone, il Complesso Monumentale di Santa Caterina, luoghi di cultura come Palazzo del Tribunale e il Museo Archeologico del Finale, con reperti dal Paleolitico inferiore al Medioevo.

Ma anche il presente non è da meno: oggi Finalborgo è conosciuta in tutto il mondo per i suoi numerosi percorsi dedicati a mountain biking, arrampicata, trekking e molto altro, tanto da essere conosciuta in tutto il mondo come Capitale dell’Outdoor.

QUI il video di presentazione di Finalborgo realizzato dalla redazione del programma tv.