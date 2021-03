Finalborgo in gara a “Il borgo dei borghi”: ecco come sostenerlo

Finale Ligure. All’ottava edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida 2021”, organizzata dal programma televisivo “Kilimangiaro” in onda su Rai3 parteciperà come protagonista anche Finalborgo, con le sue bellezze presentate in un video.

Da domenica 7 marzo, a partire dalle ore 16:30, si darà il via alla gara tra i borghi più belli d’Italia e a decretare il vincitore è il maggior numero di voti conquistati. Chi volesse sostenere il borgo di Finale Ligure può esprimere la propria preferenza qui sino alle ore 23:59 di domenica 21 marzo 2021. La votazione è gratuita e potrà essere inviato un solo voto al giorno da ogni mail.

Il vincitore dell’ottava edizione de “Il borgo dei borghi – La grande sfida 2021” sarà dichiarato domenica 4 aprile in prima serata su Rai3.