Liguria. Si è concluso a tarda notte la 71^ edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo, “celebrato” per la prima volta a porte chiuse a causa della pandemia da Covid 19 che da oltre un anno sta tenendo chiusi i luoghi della cultura e dello spettacolo.

“Complimenti ai Måneskin, vincitori di questa 71esima edizione di Sanremo – ha commentato il presidente di Regione Liguria Giovanni Toti sulla sua pagina Facebook – È stato un Festival diverso ma nonostante tutto dal palco dell’Ariston e dalla Liguria è partito un messaggio di coraggio e speranza: guardare al futuro si può e si deve, anche in questo momento difficile”.

Futuro che per la Liguria vede nelle prossime settimane momenti cruciali: unica regione del nord del paese ad essere in fascia gialla, da domani avrà le lezioni in presenza per le scuole superiori sospese almeno una settimana, a causa di una crescita dei contagi riscontrati nella fascia d’età compresa tra i 13 e i 19 anni. Un trend in controtendenza rispetto ad altre categorie, come gli anziani, per le quali probabilmente inizia a farsi sentire l’effetto vaccino. “Il virus ci ha già tolto tanto, non possiamo lasciargli portare via tutto – conclude il governatorie Che questo Sanremo2021 sia solo l’inizio della ripartenza per il Paese”.