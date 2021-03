Carcare. “Dieci”: non solo il titolo della canzone ma anche il voto che la giuria demoscopica ha assegnato ieri ad Annalisa, in vetta alla classifica parziale della prima serata della kermesse canora sanremese.

É proprio Annalisa infatti l’artista in testa alla classifica provvisoria della prima serata del Festival di Sanremo. A votare oltre 200 consumatori abituali di musica, gli stessi che voteranno anche per i tredici Big che si esibiranno domani.

Tra gli ultimi cantanti in gara in ordine di esibizione, l’artista di origini carcaresi ha calcato il palco dell’Ariston poco prima dell’una, con un look audace e maturo, convincendo subito con la sua inconfondibile sonorità espressa in una dichiarazione d’amore alla musica.

Al suo quinto Festival di Sanremo, Annalisa è ormai una voce affermata e di gran talento, che ha saputo negli anni conquistarsi con merito la scena italiana. È ormai lontana, infatti, l’etichetta di allieva del talent “Amici”, dal quale aveva avuto inizio la sua carriera.

Ecco la classifica completa:

1 Annalisa con “Dieci”

2 Noemi con “Glicine”

3 Fasma con “Parlami”

4 Francesca Michielin e Fedez con “Chiamami per nome”

5 Francesco Renga con “Quando trovo te”

6 Arisa con “Potevi dare di più”

7 Maneskin con “Zitti e buoni”

8 Max Gazzè e la Trifluoperazina Monstery Band con “Il farmacista”

9 Colapesce Dimartino con “Musica leggerissima”

10 Coma_Cose con “Fiamme negli occhi”

11 Madame con “Voce”

12 Ghemon con con “Momento perfetto”

13 Aiello con “Ora”