Festival della Scienza, online la piattaforma digitale

Liguria. È di nuovo disponibile la piattaforma digitale festivalscienza.online, il portale inaugurato lo scorso ottobre in occasione della diciottesima edizione del Festival della Scienza di Genova. La piattaforma, dopo l’ottimo riscontro dei primi mesi, che ha registrato oltre 5mila abbonamenti nel periodo del Festival, torna online con più di 80 contenuti a pagamento e gratuiti con protagonisti esperti e scienziati di fama internazionale.

“Per la scorsa edizione del Festival avevamo previsto un programma quasi interamente in presenza, a eccezione delle scuole – racconta Marco Pallavicini, presidente dell’Associazione Festival della Scienza – ma, a due giorni dall’inizio della manifestazione, siamo stati costretti a portare tutti gli appuntamenti online. Così, in pochissimo tempo è nata la piattaforma festivalscienza.online, che ha dato la possibilità al pubblico di seguire il ricco programma del Festival in totale sicurezza. Uno spazio virtuale che in questi mesi è stato aggiornato e migliorato, per portare contenuti scientifici di qualità online e renderli fruibili a tutti, anche ai più giovani”.

Per vedere i contenuti, è necessario andare su festivalscienza.online, registrarsi e sottoscrivere un abbonamento al costo di 10 euro (per vedere gli incontri gratuiti è sufficiente registrarsi). L’abbonamento ha una durata annuale e, per chi si è registrato da novembre 2020 in poi, comprenderà anche gli appuntamenti online del Festival della Scienza 2021, in programma dal 21 ottobre al primo novembre 2021, nel segno delle “Mappe”. La piattaforma al momento comprende gli incontri svolti durante l’ultima edizione del Festival della Scienza, tra conferenze, eventi speciali e “spettacoli” con protagonisti più di 200 scienziati e personalità illustri, tra cui i 3 Premi Nobel Takaaki Kajita, Gérard Mourou e Barry Barish. Il sito è in continuo aggiornamento e nelle prossime settimane verranno aggiunti anche contenuti registrati in occasione di precedenti edizioni del Festival.

Scienze della terra, chimica, fisica, medicina, astrofisica, spazio, ma anche arte, filosofia e informatica: sono tantissime le discipline tra cui scegliere. “Il portale è molto semplice e intuitivo – aggiunge Fulvia Mangili, direttore del Festival della Scienza di Genova – e permette a tutti di accedere facilmente ai contenuti delle scorse edizioni e a eventi futuri di cui a breve sveleremo i dettagli. Una volta completata la registrazione, il visitatore ha a disposizione un ricco catalogo di contenuti gratuiti e a pagamento, che può scegliere a seconda dell’ambito di interesse”.

Tra le conferenze che si possono seguire gratuitamente, previa registrazione, ci sono tutti gli appuntamenti del ciclo “L’onda Covid: capire per reagire”, una serie di approfondimenti sulla pandemia tenuti in live streaming durante la scorsa edizione del Festival e coordinati dall’immunologa Antonella Viola, con protagonisti i più grandi medici, infettivologi ed esperti del panorama sanitario nazionale.