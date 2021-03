Festa di compleanno per un bimbo di 7 anni, 16 sanzioni per mancato rispetto norme Covid

Cairo Montenotte. Nel corso della serata di ieri i carabinieri di Cairo sono intervenuti unitamente ad una pattuglia della radiomobile di Cairo e a una di Sassello, presso una abitazione privata in via Colla dove si stava svolgendo una festa di compleanno.

Nel corso dell’intervento, scaturito da una segnalazione pervenuta al 112, è stato accertato che all’interno dell’abitazione erano presenti ben 22 minori, di cui tre con più di 14 anni e sette adulti, in violazione delle norme di contenimento della diffusione del COVID-19.

Ai Carabinieri intervenuti, pur comprendendo il dispiacere per il festeggiato, un bambino di 7 anni, non è rimasto che interrompere la festa e contattare i genitori dei bambini che erano stati accompagnati presso l’abitazione con l’intento di andare a riprenderli a festa finita per identificarli, affidare loro i figli e procedere con le contestazioni di ben 16 contravvenzioni, dell’importo di 400 euro l’una, alle norme che impongono il divieto di assembramento e le regole per fare visita a parenti ed amici.