Festa del Cross, Cambiaso Risso: un oro e un argento con firme savonesi

Savona. Alla Festa del Cross, che ha preso il via ieri a Campi Bisenzio, non poteva mancare la Cambiaso Risso Running Team, società genovese che annovera molti tra i migliori specialisti della disciplina, liguri e non solo.

Nel campionato italiano di corsa campestre a staffetta categoria Master, la Cambiaso Risso ha presentato due formazioni al via ed entrambe sono andate sul podio, conquistando un primo ed un secondo posto. Tra i componenti delle due squadre, ci sono anche atleti della provincia di Savona.

Nella categoria M55 Valerio Brignone, Enrico Rampa, Gaetano Zaccariello e Mauro Biglione hanno ottenuto la medaglia d’oro.

Medaglia d’argento, nella categoria M60, per la staffetta composta da Danilo Basso, Pasquale De Martino, Sandro Conti ed Enrico Lamberti.