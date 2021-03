“Femminismo al lavoro”: il libro di Anna Frisone sulla lotta sindacale delle donne

Liguria. “Femminismo al lavoro. Come le donne hanno cambiato il sindacato in Italia e in Francia (1968-1983)”. È questo il titolo del libro di Anna Frisone edito da Viella, che sarà presentato giovedì 25 marzo dalle ore 15 alle ore 17 sulle pagine Facebook Cgil Liguria e Spi Cgil Liguria e sul canale Youtube Cgil Liguria.

Il volume indaga l’impegno femminista degli anni Settanta, declinato nel contesto della lotta sindacale e dei diritti del lavoro, attraverso una nuova prospettiva di ricerca costruita a partire da numerose interviste inedite alle protagoniste di una stagione capace di modificare profondamente la società dell’epoca. L’autrice sviluppa una ricerca comparata tra Italia e Francia, mettendo al centro l’esperienza del femminismo sindacale, stretto tra forze diverse (quali i collettivi femministi radicali e le centrali sindacali) ma motivato a trovare una sintesi importante per l’affermazione dei diritti delle lavoratrici.

“Attraverso queste pagine – commentano da Cgil – si snoda un’analisi capace di restituire profondità a movimenti politici cruciali e a una fase storica di grande complessità. Anche Genova, insieme a Torino e Milano, rientra nel lavoro di Frisone, e rappresenta uno dei tre casi di studio del femminismo sindacale in Italia analizzati dall’autrice”.

L’evento, organizzato da Auser Liguria, sindacato pensionati Cgil Liguria e Cgil Liguria, sarà coordinato dalla giornalista Erica Manna. Oltre all’autrice saranno ospiti della giornata: Carla Mastrantonio Segretaria Spi Cgil Liguria, Ileana Scarrone Presidente Auser Liguria, Fulvia Veirana Segretaria generale Cgil Liguria, Vilma Nicolini Responsabile Osservatorio Pari Opportunità e Politiche di Genere Auser Nazionale, Daniela Cappelli Segretaria Spi Cgil Nazionale.