Ex Domina, dalla movida ai libri: il luogo della perdizione diventa luogo della cultura

Toirano. Uno dei templi della musica elettronica: il Domina, abbandonato e chiuso nel 2007 e al centro di scandali per via del consumo di droga, risse, ecstasy, una discoteca che si ergeva immersa in un panorama fantastico, ma di difficile accesso e per raggiungerla i giovani dovevano inerpicarsi per strade tortuose e pericolose con curve e tornanti, al punto che erano numerosi gli incidenti provocati anche da stati di ebbrezza di giovani che lì facevano l’alba e alcuni tornavano a casa percorrendola, finendo coinvolti in incidenti stradali.

Arrivavano a migliaia da tutto il nord Italia, poi le luci si sono spente, ed è arrivato il declino, la chiusura. Dopo anni eccola però di nuovo protagonista di una curiosa iniziativa. Passato di mano e acquistato da Roberto Peluffo che gestisce un negozio di biciclette sulla via Aurelia, il Domina oggi sorprendentemente diventa altro.

Racconta Peluffo: “ho appena attivato a Toirano nei pressi della ex discoteca Domina un servizio di book sharing gratuito. Porti un libro, prendi un libro. Finito di leggerlo lo riporti e ne prendi un altro. Insieme a i libri in omaggio anche le cartine del Monte Carmo. Spero che questa iniziativa possa esser ben accolta da chi ha voglia di leggere, magari anche in qualche prato vicino al Domina”. Il luogo non è particolarmente accessibile e questa iniziativa è davvero una scommessa.