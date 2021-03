Emergenza Covid, la Croce Bianca di Savona ricerca tre autisti soccorritori

Savona. La Croce Bianca di Savona ricerca tre autisti soccorritori da inserire nel proprio organico.

“L’emergenza Covid – scrivono dalla pubblica assistenza savonese – ha aumentato notevolmente la richiesta di servizi di trasporto sanitario, per questo motivo la nostra associazione ricerca 3 persone da inserire nel proprio organico come autisti soccorritori”.

Per maggiori informazioni è possibile contattare la Croce Bianca via email all’indirizzo di posta elettronica segreteria@crocebiancasavona.it. Il contratto di lavoro proposto è a tempo pieno e determinato e per un periodo di 12 mesi (Categoria C, area socio sanitaria, assistenziale, educativa, posizione economica 1, del contratto collettivo nazionale del lavoro servizi assistenziali Anpas).