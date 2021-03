Eleonora Boeri, Elena Cusato e Edoardo Cenisio: un terzetto dell’Atletica Ceriale alla Festa del Cross

Ceriale. Elena Cusato, Eleonora Boeri e Edoardo Cenisio, tesserati per l’Atletica Ceriale San Giorgio, hanno ricevuto un’importante convocazione.

I tre giovani atleti sono stati inseriti nella formazione stilata dalla Commissione tecnica regionale per la Festa del Cross.

L’evento sarà valevole quale campionati italiani individuali e per regioni, per la categoria Cadetti e Cadette, ovvero nati nel 2006 e 2007, e si terrà domenica 13 marzo a Campi Bisenzio, in provincia di Firenze, nel parco urbano di Villa Montalvo.

Tra i convocati c’è anche Gabriele Di Vita del Centro Atletica Celle Ligure.

Inoltre, a rappresentare la Liguria, ci saranno Elena Irbetti, Vittoria Cocchi (Asd Atletica Spezia Duferco), Irene Bertazzi (Atletica Levante), Fidaku Santelia, Filippo Bruno (Trionfo Ligure) e Massimo Megiovanni (Us Maurina Olio Carli).

Nella foto sopra: Eleonora Boeri col numero 90

Elena Cusato e Eleonora Boeri

Edoardo Cenisio

Elena Cusato e Edoardo Cenisio