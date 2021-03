El Shaarawy goal, il Faraone si riprende Roma e punta all’Italia

Turno di Europa League favorevole per la Roma. I capitolini hanno superato nella gara di andata degli ottavi di finale lo Shakhtar Donetsk per 3 a 0. Protagonista della serata, il savonese Stephan El Shaarawy, autore della seconda marcatura giallorossa, arrivata al 72′ della ripresa.

L’attaccante ha raddoppiato grazie a una bella azione personale partita all’altezza della trequarti e culminata con un pregevole pallonetto che ha beffato il portiere degli ucraini in uscita.

Si tratta del primo goal realizzato dal classe 1992 da quando all’inizio di quest’anno è tornato a giocare in Europa dopo la parentesi “faraonica”, in questo caso visto l’ingaggio, con i cinesi dello Shanghai Shenhua. Avventura iniziata nel luglio 2019 nel corso della quale l’ex Legino ha arricchito la sua bacheca con la Coppa di Cina. Il palmarès contava già la Supercoppa Italiana vinta con il Milan nel 2011.

Rete importante non solo per tornare a far parlare di sé nel grande calcio ma anche in chiave Nazionale, visto che fra tre mesi meno un giorno scatterà l’Europeo. Un obbiettivo che l’esterno non nasconde e candidamente ammesso ai microfoni di Sky Sport a fine gara. La concorrenza pare agguerrita ma far bene non solo a livello nazionale ma anche in competizioni di caratura europea sarà fondamentale. Dalla sua, El Shaarawy ha la stima del ct Roberto Mancini, che lo aveva considerato nel giro azzurro anche durante la parentesi in Oriente.