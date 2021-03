Eccellenza, la nuova formula: le prime quattro di entrambi i gironi giocheranno i playoff

Albenga. Confermata la suddivisione nei due gironi da sette squadre che avevamo preannunciato, il Comitato regionale ligure della Lnd ha reso note le date e la formula del campionato di Eccellenza 2020/2021.

La fase a gironi, di sola andata, si disputerà domenica 11 aprile, domenica 18 aprile, domenica 25 aprile, domenica 2 maggio, mercoledì 5 maggio, domenica 9 maggio, domenica 16 maggio.

Clicca qui per consultare il calendario del girone A.

Clicca qui per consultare il calendario del girone B.

Le prime quattro classificate di entrambi i raggruppamenti saranno ammesse ai playoff. Nei quarti di finale, con andata domenica 23 maggio e ritorno domenica 30 maggio, si incroceranno prime contro quarte e seconde contro terze. Il ritorno verrà disputato in casa della squadra classificatasi al primo o secondo posto del proprio girone.

Domenica 6 giugno e domenica 13 giugno si giocheranno andata e ritorno delle semifinali. La finale andrà in scena in gara unica domenica 20 giugno, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità.