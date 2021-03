Eccellenza femminile, si riparte l’11 aprile: ci saranno Albenga e Vado

Vado Ligure. Due società non ci saranno alla ripresa del campionato femminile di Eccellenza: Rupinaro Sport ed Olimpic 1971.

Saranno regolarmente al via sette squadre: Albenga, Genoa “B”, Superba, Vado, Genova Calcio, Superba “B”, Sampdoria.

Il campionato, di sola andata, si disputerà in sette giornate, in programma domenica 11 aprile, domenica 18 aprile, domenica 25 aprile, domenica 2 maggio, domenica 9 maggio, domenica 16 maggio, domenica 23 maggio.

Clicca qui per consultare il calendario giornata per giornata.

Genoa “B” e Superba “B” faranno classifica, ma non potranno essere ammesse ai playoff. Alle semifinali prenderanno parte le prime quattro classificate, che si affronteranno in incontri di andata e ritorno: prima contro quarta e seconda contro terza. Andranno in scena domenica 30 maggio e domenica 6 giugno.

La finale si svolgerà in gara unica domenica 13 giugno, in campo neutro, con eventuali tempi supplementari e calci di rigore in caso di parità. La squadra vincente sarà promossa in Serie C.