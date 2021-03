Eccellenza, c’è la prima rinuncia: il Canaletto non continuerà

Albenga. L’Usd Canaletto Sepor, avvalendosi della facoltà concessa dalla Federazione, ha deciso di non continuare il campionato di Eccellenza nella corrente stagione.

“È stata una decisione sofferta dal punto di vista umano e sportivo – afferma il direttore generale Fabrizio Vaccarini – per le aspettative che tutti avevano riposto in questa categoria, conseguita per la prima volta dalla nostra società”.

“È prevalsa la meditata e responsabile consapevolezza della pesante situazione nella quale tutti ci troviamo, a causa dell’emergenza pandemica – continua Vaccarini – non riteniamo di dover esporre dei giocatori dilettanti ai rischi per loro e per le rispettive famiglie che uno sport di contatto comporta”.

“Ci conforta il fatto che la nostra decisione non ci vede isolati né a livello regionale né nazionale – conclude Vaccarini – il senso di responsabilità deve prevalere sulla passione, che è sempre forte e che speriamo di poter ricominciare a coltivare. Quando la situazione migliorerà e lo permetterà ci faremo trovare pronti con tutti i nostri ragazzi e riprendere un cammino fatto di serietà, passione, sportività, amicizia e condivisione di valori importanti. Grazie a tutti”.

Nella foto: mister Massimo Plicanti e la presidente Sabrina Benassi