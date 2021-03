Savona. Ci siamo, finalmente: la Classicissima è pronta a tornare nel savonese. Dopo lo scorso anno, quando per la prima volta nella storia la provincia di Savona non è stata toccata dal percorso, a seguito del rifiuto dei sindaci del territorio che si sono opposti al passaggio della corsa (rinviata in piena estate dopo lo stop forzato di marzo per l’emergenza sanitaria), oggi finalmente la Milano-Sanremo transiterà nuovamente sulle strade della nostra riviera.

Da Sassello ad Andora, la provincia di Savona è nuovamente fulcro della gara ciclistica. Anzi, lo sarà più del consueto: col transito dal Colle del Giovo, al posto del Turchino, i ciclisti passeranno dal Piemonte al mare transitando nell’entroterra savonese, fatto mai avvenuto in precedenza. La Milano-Sanremo è la più importante e famosa corsa di un giorno che si corre in Italia ed è anche la più lunga: il tragitto di quest’anno avrà una lunghezza di 299 chilometri.

Foto 2 di 2



La partenza ufficiale sarà data alle ore 10 a Milano, da via della Chiesa Rossa. L’arrivo a Sanremo è previsto tra le 17 e le 17,30. L’arrivo della corsa è posto tradizionalmente in via Roma, dove si sono concluse le edizioni comprese tra il 1949 e il 1985, tra il 1994 e il 2007, e dal 2015 in poi, a due soli chilometri dalla fine della discesa del Poggio.

Indicativamente, saranno questi gli orari dei passaggi nelle località della provincia di Savona, ipotizzando una media di 42 km/h: Sassello 14.01, Colle del Giovo 14.10, Stella 14.18, Albisola Capo 14.29; galleria tra Albisola e Savona 14.32, Savona 14.35; Vado Ligure 14.42; Bergeggi 14.46; Spotorno 14.51; Noli 14.56; Varigotti 15.01; Finale Ligure 15.07; Borgio Verezzi 15.12; Pietra Ligure 15.14; Loano 15.20; Borghetto Santo Spirito 15.22; Ceriale 15.25; Albenga 15.33; Alassio 15.43; Laigueglia 15.46; Capo Mele 15.51; Andora 15.54.

Nel caso i corridori viaggiassero ad un ritmo superiore, ad una media di 44 km/h, i passaggi sarebbero i seguenti: Sassello 13.49, Colle del Giovo 13.59, Stella 14.06, Albisola Capo 14.16; galleria tra Albisola e Savona 14.19, Savona 14.22; Vado Ligure 14.29; Bergeggi 14.33; Spotorno 14.38; Noli 14.43; Varigotti 14.48; Finale Ligure 14.53; Borgio Verezzi 14.59; Pietra Ligure 15.05; Loano 15.05; Borghetto Santo Spirito 15.07; Ceriale 15.10; Albenga 15.18; Alassio 15.27; Laigueglia 15.31; Capo Mele 15.35; Andora 15.38.

Qualora i ciclisti “se la prendessero comoda”, ad una media di 40 km/h, i passaggi sarebbero: Sassello 14.13, Colle del Giovo 14.23, Stella 14.31, Albisola Capo 14.42; galleria tra Albisola e Savona 14.45, Savona 14.48; Vado Ligure 14.56; Bergeggi 15.00; Spotorno 15.06; Noli 15.11; Varigotti 15.17; Finale Ligure 15.23; Borgio Verezzi 15.28; Pietra Ligure 15.30; Loano 15.20; Borghetto Santo Spirito 15.38; Ceriale 15.41; Albenga 15.49; Alassio 16.00; Laigueglia 16.04; Capo Mele 16.08; Andora 16.11.

Non sarà possibile assistere come spettatori a bordo strada: a ribadirlo è l’amministrazione comunale di Savona che vieta lo stanziamento e l’assembramento delle persone in occasione del passaggio dei ciclisti. La violazione del regolamento sarà punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va dai 400 ai 1000 euro.

Per tutto il giorno potrete seguire gli aggiornamenti su www.ivgsport.it per conoscere con precisione la velocità media della corsa e, di conseguenza, gli orari dei passaggi.