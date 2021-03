Alassio. Le telecamere di “Dribbling”, il programma sportivo di Rai Due, oggi si sono fermate nel porto Luca Ferrari di Alassio. Ad attenderle c’era anche Gianfranco Sibello, con il presidente del Cnam Carlo Canepa, il presidente della Marina di Alassio, Rinaldo Agostini, e gli indimenticati campioni della vela come Giampiero Dotti e Roberta Zucchinetti, oggi consigliera incaricata allo sport del Comune di Alassio.

A pochi giorni dalle fase finali della America’s Cup il giornalista Rai, Saverio Montingelli, sta completando il tour delle città che hanno dato i natali ai protagonisti della sfida di Luna Rossa. “Un modo – commenta Roberta Zucchinetti – per far sentire a tutto il team che nonostante la distanza siamo vicini e facciamo il tifo per Pietro, Checco e tutti questi grandi campioni”.

Un aneddoto? “Dovevo qualificarmi per l’Europeo Optimist – ricorda la consigliera – e non mi era ancora arrivata la mia barca. Fu Pietro a prestarmi la sua. Non l’ho mai dimenticato”.

Davvero toccante la lunga intervista a Gianfranco: la storia di due fratelli prima di tutto e di due campioni cui è sempre stato sufficiente uno sguardo per comprendersi nella buona e nella cattiva sorte.

Domani, sabato 6 marzo, alle 18,10 su Rai Due, la bella storia di Pietro e Gianfranco Sibello dalla spiaggia di Alassio alla Baia di Auckland.