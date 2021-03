Dopo la sanzione La Taberna del Foro lascia Albenga: “Vendiamo il locale e apriamo ad Alassio da Melgrati”

Albenga. “Mettiamo La Taberna del Foro in vendita e ci trasferiamo ad Alassio da Melgrati”. E’ l’amara reazione dell’avvocato Bruno Robello De Filippis, uno dei soci del locale, a poche ore dalla sanzione imposta dalla Polizia Locale di Albenga per violazione delle norme anti Covid-19.

Il comando infatti ha imposto alla Taberna (ma anche alla caffetteria Da Sancio) una chiusura di 5 giorni contestando al locale di non aver rispettato le restrizioni imposte dal Governo per limitare il contagio da Coronavirus. Un’accusa, quella di aver servito bevande oltre l’orario consentito o aver permesso ai clienti di consumarle nelle immediate vicinanze del locale, che Robello respinge al mittente.

“Abbiamo video e foto che vanno contro quello che è stato l’agire della polizia locale – spiega – Impugneremo il provvedimento e secondo noi vinceremo agevolmente, perché c’erano sei persone distanziate e stavano andando via. Su questo hanno preso un abbaglio. Ci dispiace anche per gli altri locali sanzionati”.

L’amarezza è tanta, e la rabbia tale addirittura da spingere i soci a una mossa drastica ed eclatante: “Ci siamo consultati tutta la notte – racconta Robello – e in maniera concordata abbiamo deciso di vendere il locale e di trasferirci ad Alassio, dove Melgrati potrà essere un interlocutore più sensibile e attento. Noi ad Albenga non diamo più niente. Non si merita niente. Noi andiamo da Melgrati e ci trasferiamo lì”.

Una presa di posizione forte che, poche ore dopo, trova l’adesione anche dell’altro locale sanzionato, la caffetteria Da Sancio: “Anche noi metteremo in vendita la nostra attività e ci sposteremo ad Alassio da Melgrati, che sarà più attento del nostro sindaco. Albenga non merita la nostra presenza sul territorio”.