Liguria. “Domani possibile ritorno della Caligo sulla Liguria”. Ad annunciare il presunto ritorno della “nebbia che viene dal mare” è il Centro Meteo Ligure – Limet, attraverso la sua pagina Facebook.

Il fenomeno si era già presentato sulle coste della nostra Regione, in modo massiccio e persistente, a fine febbraio, come documentato da IVG.it con numerose foto e video, anche inviate dai lettori.

La “Caligo” si presenta come una densa coltre di nuvole basse, a partire dal livello del mare fino ai rilievi del primo entroterra ed è provocata da un flusso mite, da sud. L’acqua marina al contatto con l’aria mite in scorrimento sopra la superficie evapora e tende a condensare rapidamente formando piccolissime gocce di vapore; se la temperatura dell’aria raggiunge il punto di rugiada si forma la nebbia, che viene sospinta sulle coste dalle brezze di mare.

Ma non esiste solo la spiegazione scientifica, dal momento che anche una leggenda accompagna la strana “nebbia che arriva dal mare”. Stando ai racconti popolari, infatti, a generarla sarebbero in realtà gli spiriti, che risalgono tra le onde, celati dalla nebbia, per recuperare le anime incastrate tra la terra e la vita ultraterrena e riportarle alla pace. Il mare, infatti, sarebbe in grado di calmare anche gli spiriti più inquieti e spaventati, cullandoli tra le sue onde e donando loro serenità.