Differenziata ad Albenga, l’appello di Pollio ai cittadini: “Più controlli per migliorare pulizia e il decoro della nostra città”

Albenga. Continua l’impegno del Comune di Albenga sul tema differenziata.

Dopo una prima fase informativa e di confronto con gli utenti, durante la quale si sono apportati e continueranno ad essere operati alcuni accorgimenti al fine di rispondere alle esigenze di ciascuno, l’assessore all’ambiente Gianni Pollio si rivolge ai cittadini elogiando i più virtuosi e chiedendo un ulteriore impegno a quanti, ancora non si sono adeguati a pieno.

“Voglio complimentarmi con tutti i cittadini che stanno effettuando la raccolta differenziata nella maniera corretta, in particolare in questi giorni ho notato che Vadino è la zona della città nella quale gli utenti stanno dimostrando maggior impegno e senso civico. Invito tutti coloro che ancora non lo hanno fatto – prosegue l’assessore Pollio – ad adeguarsi ed effettuare la differenziata correttamente. Insieme potremo raggiungere gli standard previsti dalla normativa in vigore ed avere una città più pulita.”

“Colgo l’occasione per ricordare che sono partiti e continueranno nei prossimi mesi i controlli per migliorare sempre di più la pulizia e il decoro della nostra città.”

Dal primo marzo l’Ecosportello di Albenga ha un nuovo orario di apertura: lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13; sabato dalle 9 alle 12; lunedì, mercoledì, venerdì dalle 14 alle 16.