Dalle infrastrutture alla molluschicoltura: domani doppio appuntamento con Arpal

Liguria. Doppio appuntamento domani, mercoledì 31 marzo, per i vertici dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente ligure: alle 11.00 il direttore scientifico Stefano Maggiolo interverrà online al quinto incontro sulla Transizione ecologica aperta, mentre alle 11.30 il direttore generale Carlo Emanuele Pepe sarà a Lerici per la conferenza stampa di presentazione del progetto di ampliamento delle aree dedicate alla molluschicoltura.

Sarà sufficiente collegarsi, a partire dalle 11, alla pagina Facebook di Arpal (oltre al canale You Tube di Ispra oppure al sito www.ricicla.tv e relativi social) per seguire l’incontro “Infrastrutture e uso del territorio”, gestito proprio da Arpal; un tema che si riallaccia, inevitabilmente, alla recente esperienza di costruzione del Ponte Genova San Giorgio, realizzato dopo la tragedia di Ponte Morandi, ma che spazia dal Terzo Valico alle altri grandi opere, non solo sul territorio ligure.

Dopo i saluti introduttivi di Stefano Laporta, Presidente dell’istituto superiore per la ricerca e la protezione ambientale e del Sistema nazionale di protezione ambientale, interverranno il direttore scientifico di Arpal Stefano Maggiolo, Michele Munafò, dirigente del servizio informatico nazionale ambientale di Ispra, Cecilia Brescianini, direttore del Dipartimento ambiente della Regione Liguria, Luciano Grasso responsabile ambiente-salute della Struttura commissariale Ponte Morandi, Emanuele Ferraloro presidente Associazione nazionale costruttori edili Liguria, Francesco Poma project manager PERGENOVA – coordinatore costruzioni Consorzio COCIV – Salini/Impregilo, Paolo Pileri professore del Dipartimento di Architettura e Studi Urbani del Politecnico di Milano.

L’incontro sarà moderato da Roberto Antonini dell’Agenzia Dire, e svilupperà ragionamenti sul ruolo di Snpa, sulle modalità di rilancio offerte dal Pnr e sulla necessità di fare “presto e bene” senza derogare alle norme ambientali.

Alle 11.30, presso la Cooperativa dei Mitilicoltori Associati di Via Santa Teresa 21 a Lerici (SP), si terrà invece la conferenza stampa di presentazione del progetto di ampliamento delle aree dedicate alla molluschicoltura.

Il direttore generale Arpal Carlo Emanuele Pepe racconterà il ruolo dell’Agenzia in questa vicenda iniziata oltre un anno fa, con un’attività unica nel suo genere in Italia, resa possibile dall’integrazione delle diverse competenze professionali presenti in Arpal.

Alla conferenza stampa saranno presenti il vice presidente e Assessore alla Pesca e all’Acquacoltura Alessandro Piana, il Sindaco del Comune di Lerici Leonardo Paoletti, il Sindaco del Comune di Porto Venere Matteo Cozzani, il Sindaco del Comune di Ameglia Andrea De Ranieri e le Associazioni di categoria della Pesca – Coldiretti, Confcooperative e Lega Coop, oltre che ai rappresentanti di Asl5 e Izs.