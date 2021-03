Dai "Supereroi in Corsia" tante uova di cioccolato per i bimbi degli ospedali

Savona. Tante uova di cioccolato, piccole e grandi, per rendere un po’ più “dolce” la Pasqua ed il loro soggiorno in ospedale. Sono quelle che, domani e venerdì, i “Supereroi in corsi” consegneranno ai bambini degli ospedali di Savona e Imperia e non solo.

Le uova sono state donate da diverse realtà commerciali del territorio, che così hanno voluto fornire il loro appoggio ai Superman, Spiderman, Antman, Capitan America, Batman, Aquaman, Thor e Flash che, con il loro impegno, cercano di portare un sorriso i tanti bimbi che si trovano costretti a trascorrere queste festività in ospedale.

“Un grande grazie – dicono i supereroi – va rivolto al personale delle filiali di Loano e Savona del Banco BPM spa, al Centro Odontoiatrico Rigen, al personale della società Vitrum&Glass srl, a Pollo de Fuego, al Ristorante Pizzeria Vesuvio, al Ristorante Claudio di Bergeggi, al Bar Mondo del Caffè, alla Caffetteria Besio, alla Bottega del Caffè di Millesimo, e a tutte quelle persone che hanno voluto partecipare anche singolarmente dando il loro contributo per le iniziative che si svolgeranno a Savona giovedì 1 aprile e a Imperia venerdì 2 aprile”.