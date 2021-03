Dai Lions di Loano 4.500 per aiutare le famiglie in difficoltà

Loano. Questa mattina il presidente del Lions Club Loano Doria, Massimo Telese, ha consegnato ai tre parroci di Loano (don Edmondo della San Giovanni, don Luciano della San Pio X e padre Enzo dei Cappuccini) 4.500 euro da distribuire tra le famiglie bisognose della città.

“Ad ogni parrocchia – spiega meglio Telese – abbiamo donato 500 euro in buoni spesa da utilizzare presso un supermercato convenzionato e mille euro da impiegare per il pagamento delle bollette. Purtroppo la crisi causata dalla pandemia ha colpito le fasce più deboli della popolazione in molti modi, non solo rendendo complicato l’acquisto dei generi alimentari di cui si ha bisogno ma anche il pagamento delle utenze domestiche. Speriamo che questo piccolo ma significativo gesto possa aiutare i loanesi più in difficoltà a far fonte alla situazione di emergenza”.

La donazione di oggi fa seguito alle altre donazioni di buoni spesa effettuate nelle scorse settimane a favore dei servizi sociali del Comune di Loano.