Custodisce più materiale di quello per cui è autorizzato: la Finanza sequestra 53 bombole contenenti 750 chili di Gpl

Celle Ligure. Gli uomini della Guardia di Finanza di Savona hanno denunciato all’autorità giudiziaria il proprietario di un “deposito” nel quale decine di bombole di Gpl erano stoccate in maniera non adeguata, in una zona recintata adiacente una pubblica via.

Le bombole erano custodite senza alcuna accortezza per la sicurezza e l’incolumità delle persone e delle abitazioni vicine. Inoltre, il proprietario del sito era sì in possesso del previsto certificato di prevenzione incendi, ma per un quantitativo notevolmente inferiore rispetto a quello realmente detenuto.

I finanzieri hanno quindi proceduto al sequestro di 53 bombole di Gpl (per un totale di 750 chili di carburante) risultate in eccedenza rispetto alla capienza prevista dall’autorizzazione ed alla denuncia del proprietario dell’area per omessa denuncia di materiale esplodente.