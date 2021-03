Cross del Campaccio: Arcobaleno in grande evidenza

Savona. Si è svolta oggi, a San Giorgio su Legnano, la 64ª edizione del Cross del Campaccio, da sempre uno degli appuntamenti principali della stagione italiana della corsa campestre. Anche in questa occasione l’Atletica Arcobaleno Savona ha centrato risultati significativi.

Inizia lo junior Ludovico Vaccari: il pupillo di coach Sauro Ivani gestisce con grande attenzione la gara, imposta una progressione notevole e al termine della prova conquista un significativo quarto posto.

Poi scendono in campo le donne e Lucrezia Mancino si conferma in ottima condizione centrando il terzo posto nella categoria Promesse e l’undicesimo nella classifica generale femminile. Ancora una super gara per Chiara Meliga in questa stagione per lei sicuramente densa di soddisfazioni: la biellese è sedicesima all’arrivo.

Laila Hero è la combattente di sempre e si aggiudica la classifica tra le Master, conquistando un 28° posto nella graduatoria complessiva. Anche la junior Marina Marchi si comporta molto bene: 21ª di categoria e 43ª nella classifica assoluta.

Nella foto sopra, da sinistra: Chiara Meliga, Lucrezia Mancino, Laila Hero, Marina Marchi

Ludovico Vaccari