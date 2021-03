Cross corto: medaglia d’argento per Lucrezia Mancino

Savona. Da Campi Bisenzio arriva un’altra bella notizia per l’Atletica Arcobaleno Savona.

Lucrezia Mancino, già protagonista ieri di una ottima frazione nella staffetta x 1 giro, si è cimentata nella gara individuale, sui 3 chilometri, del cross corto.

Prestazione effervescente della giovane biellese seguita dal coach Andrea Bello con una gara regolare su ritmi tutt’altro che blandi e, all’arrivo, una splendida medaglia d’argento nella classifica Under 23/Promesse, alle spalle della altoatesina Linda Palumbo. Per Mancino nono posto nella classifica assoluta che comprende anche le atlete senior.

Una grande dimostrazione di carattere di Lucrezia, costretta al ritiro due settimane fa nel cross regionale di Ronco Scrivia. Ed una forte motivazione per proseguire con obiettivi ambiziosi verso una stagione outdoor che ci si augura di poter affrontare con qualche condizionamento in meno rispetto alle difficoltà che in questo momento le misure di contenimento della pandemia impongono a tutti.