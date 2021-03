Cross, Arcobaleno: terzo posto ai campionati italiani nella staffetta maschile

Savona. Appuntamento d’eccellenza per la corsa campestre, con la Festa del Cross, valevole quali campionati italiani Assoluti e di Società in programma a Campi Bisenzio, in Toscana.

La formazione maschile dell’Atletica Arcobaleno Savona conquista un clamoroso podio nella staffetta 4×1 giro: un terzo posto che è frutto di una prova superlativa di Fiorenzo Angelini (allievo), Ludovico Vaccari (junior), Samuele Angelini (Promessa) e Vincenzo Stola (Senior).

Questo risultato conferma i precedenti riscontri di livello ottenuti nelle gare regionali di Ronco Scrivia che già avevano messo in luce il talento degli spezzini Fiorenzo e Samuele Angelini, nonché del genovese Ludovico Vaccari. Combinati con l’esperienza e la grinta dell’indomito Vincenzo Stola, biellese d’adozione e “cuore” Arcobaleno, hanno regalato al team del presidente Santino Berrino un bronzo che entra di diritto nella bacheca dei “top results” della società.

Un ulteriore ottimo risultato giunge dalla squadra femminile: in prima frazione l’allieva varazzina Chiara Memme che passa il testimone ad Aurora Tagliafico (junior proveniente dalle giovanili del Cffs Cogoleto Atletica). Poi due belle frazioni delle biellesi Lucrezia Mancino (promessa) e Chiara Meliga (Senior). La somma porta ad un inatteso quanto iper gradito settimo posto.

Nella prova riservata ai Cadetti delle rappresentative regionali segnaliamo il buon 42° posto (quarto tra i liguri) dell’emergente Gabriele Di Vita, portacolori del Centro Atletica Celle Ligure.

Nella foto sopra: le squadre dell’Arcobaleno

F. Angelini, S. Angelini, Vaccari, Stola

La partenza della staffetta maschile

Mancino, Memme, Meliga, Tagliafico

Lucrezia Mancino