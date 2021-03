Croce Bianca Spotorno in aiuto del San Paolo: raccolta fondi per acquistare un importante macchinario

Spotorno. L’urologia del San Paolo chiama, la Croce Bianca di Spotorno risponde. Ammonta a oltre 39 mila euro – 39.425,58 per la precisione – la somma che la locale pubblica assistenza intende raggiungere con una raccolta fondi per poter donare al reparto urologico del nosocomio savonese una colonna completa per servizi di videoendoscopia.

La macchina, fondamentale per prevenire tra le altre cose i tumori vescicali, è assai costosa. Ecco che allora la pubblica assistenza spotornese, con il patrocinio del Comune di Spotorno, si è subito messa in prima linea per poter aiutare il San Paolo.

La campagna è partita stamattina con l’incontro in reparto tra il sindaco di Spotorno Mattia Fiorini, il presidente della Croce Bianca Filippo Rossi e i dirigenti di urologia.

Chiunque avesse piacere aonare potrà farlo attraverso IBAN IT28T 05034 49450 0000 0000 1992 con la causale “Tutti Per Tutti” e intestata alla P.A. Croce Bianca Spotorno O.d.v.