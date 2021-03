Covid, via alle prenotazioni per gli under 65: ecco dove puoi vaccinarti

Provincia. Al via le prenotazioni per il vaccino AstraZeneca: a partire da oggi pomeriggio alle ore 14:00 gli under 65 della categorie indicate potranno prendere l’appuntamento per la loro vaccinazione. La campagna prenderà avvio la prossima settimana (dal 15 marzo).

Nel savonese, sono 4 le sedi messe a disposizione da Asl2 ai medici di famiglia: per il distretto Bormide il bocciodromo in vicolo san Rocco 1 a Millesimo; per il distretto savonese l’ex asilo in via Brilla 1 (Zinola) a Savona; per il distretto albenganese l’Auditorium San Carlo in via Roma 70 ad Albenga; per il distretto finalese il Centro Anziani in via Ticino 10 rosso a Borghetto.

Inoltre molti medici hanno scelto di vaccinare in sedi da loro individuate. Ne è un esempio Cairo Salute, che ha scelto i locali delle Opes, sede che sarà di riferimento per i comuni di Cairo, Dego, Piana Crixia e Giusvalla.

Diverse le categorie che da oggi potranno chiamare il proprio medico per prenotare le vaccinazioni: personale docente e non docente delle scuole di ogni ordine e grado (coloro che non sono residenti in Liguria verranno contattai da Asl), vigili urbani e persone “vulnerabili” e “ultravulnerabili“. Come sottolineato dal governatore Toti, la Liguria ha deciso di includere in questa fase anche i genitori dei minori under16 “ultravulnerabili”

L’obiettivo è di somministrare 23mila dosi a settimana, 200mila al mese, in tutto il territorio regionale, che in totale dispone di 23 sedi vaccinali.

Intanto continua la vaccinazione degli over 80, che dovrebbe terminare entro maggio. Mentre quella rivolta al personale sanitario e alle Rsa è sostanzialmente conclusa.