Covid, sono 406 i nuovi contagi in Liguria: positività al 9.4%

Liguria. Sono 406 i nuovi casi positivi al coronavirus registrati oggi dal bollettino di Alisa/Regione per il ministero della Salute. Il dato si riferisce a 4.301 tamponi molecolari effettuati e 2.823 tamponi antigenici rapidi. Il tasso di positività rispetto ai tamponi molecolari è dunque pari a 9,4%, con un leggero aumento rispetto a ieri.

Nel dettaglio, dei nuovi positivi 61 sono riconducibili al savonese, 216 alla provincia di Genova (180 sotto la Asl 3 genovese e 36 sotto la Asl 4 del Tigullio), 50 sono relativi alla provincia di Imperia e 76 allo spezzino. Altri 3 non sono riconducibili a residenti in Liguria.

In tutta la Liguria sono 6.372 i casi di Covid-19 attivi. Cala di 2 unità il numero di ricoveri nelle strutture ospedaliere: gli ospedalizzati raggiungono così quota 576, di cui 64 in terapia intensiva. Sale invece il numero dei decessi: sono 9 le persone mancate registrate nelle ultime 24h, si tratta di uomini e donne decedute tra il 17 gennaio 2021 e la giornata di ieri. Il più giovane aveva 65 anni, il più anziano 97.

I guariti sono 317, sia per doppio tampone negativo sia perché trascorsi 21 giorni dagli ultimi sintomi, mentre le persone in isolamento domiciliare sono 133 più di ieri. In sorveglianza attiva ci sono 6.668 liguri.

Per quanto riguarda la campagna di vaccinazione, nelle ultime 24 ore sono state somministrate nel savonese 204 dosi di Astrazeneca e 779 di Pfizer/Moderna. Al momento Alisa ha somministrato il 77% delle dosi a disposizione.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 1.046. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 98, ovvero 5 in meno di ieri. Sono 12 quelle in terapia intensiva (valore stabile). I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.452. Si registrano due decessi nel savonese: si tratta di due donne rispettivamente di 75 e 94 anni, mancate all’ospedale di Albenga.