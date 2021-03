Covid, salgono ancora i positivi nel savonese: +114

Liguria. Sono 294 i nuovi positivi al coronavirus su 2334 tamponi molecolari e 1418 test rapidi antigenici effettuati in Liguria. Otto i decessi registrati nelle ultime 24 ore. Attualmente si contano 6600 positivi (106 in più rispetto a ieri con 252 nuovi guariti). Negli ospedali liguri ci sono 660 ricoverati, di cui 58 in terapia intensiva. È quanto emerge dal bollettino emesso dalla Regione con i dati liguri sulla pandemia di Covid-19.

In aumento quindi gli ospedalizzati (15 in più rispetto a ieri) e le persone in isolamento domiciliare: 58 unità.

I vaccini somministrati sono il 72% di quelli consegnati, cioè 216.899 dosi su 300.920. Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale con Pfizer o Moderna sono 74.108.

IN PROVINCIA DI SAVONA – I nuovi contagi in Asl 2 sono 114 (un dato sensibilmente più alto di quello di ieri, 84). Anche il totale dei residenti positivi in provincia di Savona sale ancora una volta: ora sono 1261, con un aumento di 54 persone rispetto a ieri. Aumentano lievemente (+8) le persone ricoverate in ospedale: ora sono 143, di cui 10 in terapia intensiva (uno più di ieri). Calo per i soggetti in sorveglianza attiva, che diventano 1503. Non si registra alcun decesso nel savonese.

Per quanto riguarda i vaccini, dal 27 dicembre 2020 ad oggi in Asl2 sono state somministrate 37.514 dosi di vaccini Pfizer e Moderna, delle quali 445 nelle ultime 24 ore. Le persone a cui è già stata somministrata la seconda dose sono 14.616. Per quanto riguarda il vaccino Astrazeneca, invece, dal 27 dicembre 2020 ad oggi sono state somministrate 2.650 dosi.