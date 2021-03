Covid: primi vaccini alle forze dell’ordine, possibile auto-somministrazione anche per il personale universitario

Liguria. Prenderà il via domani la distribuzione delle dosi di vaccino AstraZeneca alle categorie in grado di gestire in autonomia la somministrazione in Liguria. Tra queste potrebbe rientrare anche il personale universitario, anche se è ancora in corso una valutazione. Lo ha spiegato il presidente Giovanni Toti nel punto stampa sull’emergenza coronavirus.

“Tutte le categorie prioritarie hanno due strade – ha detto Toti -. Se non c’è un sistema di medicina interna, si rivolgeranno a partire dal 9 marzo ai medici di medicina generale che prenoteranno e vaccineranno. In alcune situazioni è stata garantita la possibilità di procedere con l’auto-somministrazione, ad esempio la questura di Genova: saranno direttamente loro a inoculare le dosi. L’università, che ha un settore medico importante, dovrebbe essere in grado di fare la stessa cosa. Lo stiamo verificando”.

Dunque già nei prossimi giorni potranno iniziare a vaccinarsi gli 11mila appartenenti alle forze dell’ordine in Liguria:non solo le forze di polizia, ma anche i penitenziari, la Capitaneria di porto e i vigili del fuoco, tutti corpi dotati di personale medico in grado di gestire l’operazione senza l’intermediazione delle Asl che a questo punto serviranno solo per distribuire e monitorare l’utilizzo delle dosi.

Tutti gli altri, come chiarito negli scorsi giorni, dovranno passare dal proprio medico di famiglia: dall’8 marzo sarà attivo il sistema di prenotazione riservato ai camici bianchi e dal giorno successivo potranno telefonare per prendere un appuntamento il personale scolastico docente e non docente, i dipendenti della polizia locale e quelli degli uffici giudiziari.

La vera accelerata tuttavia è sul Ponente regionale, dove l’incidenza del virus continua a crescere. Le restrizioni da zona arancione rafforzata in vigore a Ventimiglia potrebbero essere estese anche sui comuni del distretto di Sanremo. “Per questo – ha aggiunto Toti – abbiamo dato indicazione ad Asl 1 di accelerare con le vaccinazioni non solamente sugli over 80, ma anche con le dosi AstraZeneca sulle categorie prioritarie e sulle fragilità under 65. Lo facciamo alla luce del fatto che quella provincia incide per gran parte sull’equilibrio regionale del contagio e abbiamo bisogno di porre un argine”.